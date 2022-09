Ant-Man 3, Kevin Feige conferma: 'Si collegherà direttamente ad Avengers 5'

Il trailer di Ant-Man 3 rilasciato in esclusiva per i presenti del D23 ci ha fornito importanti informazioni su quello che sarà il fulcro di questa nuova pellicola del MCU, confermando di fatto che avrà un profondissimo legame con Avengers: The Kang Dinasty.

A rivelarlo è stato lo stesso Kevin Feige nel corso del panel dedicato al mondo Marvel in cui sono state davvero tante le novità annunciate per la prossima stagione televisiva e cinematografica come ad esempio il lancio di Werewolf By Night, lo speciale di Halloween dedicato ad uno dei fumetti più popolari della Casa delle Idee.

Al momento non si sa ancora molto su Avengers: The Kang Dynasty, a parte la data di uscita fissata al 2 maggio 2025. Tuttavia, è molto probabile che il personaggio interpretato Jonathan Majors sarà il cattivo principale tenuto conto il film prende appunto il suo nome. Kang ha fatto il suo debutto in Loki ed è ormai certo che avrà un ruolo di un certo rilievo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che darà il via alla Fase 5 e che culminerà proprio nel cross-over di cui sopra.

L'uscita di questo nuovo capitolo con Paul Rudd ed Evangeline Lilly è previsto per il 17 febbraio 2023. Speriamo che possa presto soddisfare tutti i nostri dubbi. Voi che ne dite?