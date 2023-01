Ant-Man 3, Kevin Feige ne è certo: 'Kang ha bisogno di aiuto'

Ant-Man 3 sarà fondamentale per il futuro del MCU visto che in questa pellicola infatti, che verrà presentato in maniera più approfondita Kang il Conquistatore, il personaggio già incontrato in Loki che però, stando a quanto riportato da Kevin Feige, non sarà in grado di fare un pieno sfoggio della sua potenza.

Secondo il Presidente dei Marvel Studios, questo supervillain interpretato da Jonathan Majors avrà in qualche modo bisogno di Ant-Man per poter riuscire ad utilizzare al meglio tutte le sue specialità. Senza andare troppo nello specifico, Feige ha detto:

"Kang è una persona molto potente, ma quando lo incontriamo è in una posizione in cui ha bisogno di recuperare quel potere. Ha una nave e un dispositivo che gli permetterebbero di andare ovunque, e quando vuole, ma dovrebbe prima riuscire a sistemarlo. Se solo avesse accesso a scienziati geniali in grado particelle di Pym".

Come precisato anche in precedenza, Kang sarà un cattivo totalmente nuovo per l'MCU ed è qualcosa che ha ovviamente a che vedere con le infinite potenzialità del Multiverso e anche con tutte le sue incredibili insidie.

Di fatto Ant-Man 3 sarà il primo tassello verso il prossimo Avengers che proprio da Kang prende il suo nome. Quali sono le vostre aspettative su questa pellicola? Ditecelo come sempre nei commenti,