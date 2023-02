Ant-Man 3, Kathryn Newton sul suo ruolo: 'Ho preso spunto dalla giovane Cassie'

Tra pochi giorni Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà finalmente nelle sale, dando inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Oltre al temibile Kang di Jonathan Majors, la pellicola introdurrà una Cassie Lang interpretata da Kathryn Newton, personaggio che sarà sempre più importante nel futuro del franchise.

Nel corso del MCU la figlia di Scott è apparsa diverse volte ed è stata interpretata da più attrici. Infatti nei primi due film di Ant-Man è stata la giovanissima Abby Ryder Fortson a vestire i panni di Cassie, mentre in Avengers: Endgame, dopo il salto temporale di cinque anni, è stata interpretata da Emma Fuhrmann.

Per Quantumania la parte è stata invece affidata alla Newton, che in una recente intervista con The Hollywood Reporter ha rivelato di aver amato i film di Ant-Man e di aver pensato alla performance di Ryder Forston durante la preparazione del suo personaggio: "Adoro il modo in cui sono legati da una relazione padre-figlia, e questa cosa è davvero il cuore del film.”

L'attrice ha continuato: “Abby è stata così carina, gioiosa e semplicemente magica in entrambi i film. Quindi abbiamo pensato molto a lei, soprattutto per creare l'aspetto che ha ora. Volevamo che rimanesse bruna. Ero così entusiasta di presentare questa nuova fase di Cassie. Ha ancora quella stessa scintilla di energia, quella gioia, quell'amore e un grande, grandissimo cuore".

