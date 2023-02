Ant-Man 3, Kathryn Newton rivela: 'Vorrei fare un film con Sebastian Stan'

Come molti di voi sapranno, Kathryn Newton ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe grazie a Ant-Man and The Wasp: Quantumania, nei panni della figlia di Scott Lang, Cassie.

Ultimamente si è parlato molto del futuro del personaggio, che i fan potrebbero rivedere in altri progetti dei Marvel Studios e nello specifico nel chiacchieratissimo film sugli Young Avengers. Lo stesso produttore di Ant-Man 3 ha infatti sottolineato come la Fase 4 abbia introdotto una nuova generazione di eroi, da Kate Bishop alla stessa Cassie, che hanno "deciso di combattere le prossime battaglie per continuare a rendere il mondo un posto migliore".

Ma lasciando per un momento da parte gli Youg Avengers, la Newton ha recentemente rivelato con quale altro eroe vorrebbe fare squadra nelle sue prossime apparizioni. Stiamo parlando del Soldato d'Inverno di Sebastian Stan, visto per l'ultima nella serie televisiva di Disney Plus "The Falcon and the Winter Soldier".

L'attrice e Evangeline Lilly sono state infatti ospiti di PopBuzz, dove la Newton ha rivelato di essere una "stan" dell'MCU, ovvero una fan dell'universo cinematografico. Il fulcro dell'intervista si è così spostato su Sebastian Stan, con la giovane star che ha dichiarato: "Sebastian Stan. Sono una grande fan". Ha aggiunto: "Se mai vorrai fare un film insieme, sono qui".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento dedicato all'arte e alla scienza che hanno ispirato Ant-Man and The Wasp: Quantumania.