Ant-Man 3, Kathryn Newton ha 'reclutato' Bill Murray mentre giocavano a golf!

Come molti sapranno, Bill Murray non ha un agente cui far riferimento per i suoi ingaggi nelle produzioni hollywoodiane ma si gestisce abilmente da solo. Quindi, fatta eccezione per Wes Anderson, è molto difficile mettersi in contatto con lui, ma di questo si è recentemente presa il merito Kathryn Newton, che l'ha reclutato per Ant-Man 3.

Lo ha rivelato la stessa attrice, e nuova interprete di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nel corso di un'intervista all'Hollywood Reporter. A quanto pare una discussione sui campi da golf si è trasformata in una proposta di ingaggio per l'attore nel nuovo film dei Marvel Studios.

"La verità è che ho giocato al torneo [2021 AT&T Pebble Beach Pro-Am], e volevo che tutti pensassero che fossi in gamba, così ho detto loro del prossimo progetto cui stavo lavorando. Stavo anche giocando con Jordan Spieth, di cui sono un grande fan, e gli ho detto: "Sono in Ant-Man, e sarà fantastico". E Bill ha detto tipo: 'Ah, Marvel'.

"E poi ho ricevuto una telefonata un mese dopo. Era mia madre che mi dice: 'Ho Bill Murray per te'. E io: 'Cosa?'. E Bill mi fa: 'È da un po' che penso di entrare nel MCU'. E io: 'Ok'. E lui: 'Volevo solo chiederti il permesso di entrare nel film'. E io: 'Sì, Bill. Va bene, ma forse dovresti parlare con qualcun altro e vedere se c'è un ruolo per te. Non ne ho idea'. Ma credo che avesse già un'offerta e volesse solo scherzarci su".

"Recentemente ho fatto un film della Marvel. Probabilmente non avrei dovuto dirvelo, ma non importa", aveva dichiarato Murray a proposito del suo ruolo in Ant-Man alla rivista tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung. "In ogni caso, alcune persone sono rimaste sorprese dal fatto che io abbia deciso di fare un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto molto. Era divertente, umile, tutto ciò che si desidera da un regista".

In attesa di scoprire chi interpreterà Murray nel cinecomic, scoprite quali fumetti leggere prima di Quantumania, per arrivare preparatissimi al Kang di Jonathan Majors. Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nei cinema il 15 febbraio 2023.