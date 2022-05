Ant-Man 3: Kathryn Newton in posa con Scott Lang all'Avengers Campus!

Siamo ufficialmente a meno di un anno dal debutto di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo capitolo del MCU con protagonista Paul Rudd. Una delle nuove aggiunte del film sarà Kathryn Newton, che interpreterà una versione precedente di Cassie Lang, la figlia di Scott Lang/Ant-Man.

Anche se dovremo aspettare ancora un po' per vederla sul grande schermo, con la data di uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che è stata cambiata con quella di The Marvels, l'attrice ha recentemente inaugurato il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe con una visita al Disneyland's Avengers Campus. Nella foto, che potete trovare a fine articolo, Newton si mette in posa accanto alla versione di Ant-Man del parco.

"Mi sento ancora come se non potessi parlarne perché non sono sul set e semplicemente non voglio rovinare nulla fino a quando non sarò davvero lì, a fare il film", ha detto Newton in un'intervista all'inizio di quest'anno. "Ma è un sogno diventato realtà per me far parte del MCU, e sono così onorata e così grata perché amo così tanto l'universo Marvel. Cinque anni fa, se mi avessero chiesto qual era il mio sogno, avrei detto: "Essere in un film Marvel". Quindi tutti quelli che mi conoscono sanno quanto significhi per me e sono così eccitata!"

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Michelle Pfeiffer su Ant-Man 3.