Ant-Man 3, Kathryn Newton su MODOK: 'Sul set era solo un pezzo di nastro adesivo'

A causa del suo design e/o della sua caratterizzazione, M.O.D.O.K è senza ombra di dubbio diventato uno dei personaggi più bistrattati e discussi di tutto il Marvel Cinematic Universe. Interpretato in Ant-Man and The Wasp: Quantumania da Corey Stoll, recentemente questa bizzarra figura è stata la protagonista di un aneddoto di Kathryn Newton.

Quando gli è stato chiesto da BBC Radio 1 della controfigura di MODOK, la giovane interprete di Cassie ha affermato che sul set il villain era rappresentato da "un pezzo di nastro adesivo. Davvero piccolo". Ha continuato, "C'era una faccia MODOK sul green-screen, più o meno delle stesse dimensioni, ma nel film sembra molto più grande di quella che avevamo sul set. Era fantastico, ma la verità è che quando dovevo guardare la telecamera non potevo avere davanti quella testa perché era semplicemente troppo grande. Quindi di solito recitavo con un pezzo di nastro. Tipo, con tutte quelle battute. Onestamente, alcuni giorni non avevo idea di quale fosse addirittura la scena , erano come, 'Va bene, stai correndo.' Non sapevo di essere inseguita da MODOK, non avevo idea di cosa stessi facendo".

