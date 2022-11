Ant-Man 3, Kathryn Newton su Cassie Lang: 'È davvero incasinata'

Essere un'adolescente è già un'impresa tutt'altro che semplice: esserlo da supereroe in una famiglia di supereroi è un impegno a dir poco proibitivo! Ne sa qualcosa Cassie Lang, la figlia di Scott che in questo Ant-Man and the Wasp: Quantumania ritroveremo cresciuta e interpretata da Kathryn Newton.

Apparsa per la prima volta nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Newton ha parlato proprio della situazione della sua Cassie, definendo la ragazza come una persona evidentemente ancora in crisi con sé stessa e, insomma, in un momento evidentemente tutt'altro che facile della sua vita.

"Io sono decisamente tutt'altro che perfetta, sono super impaziente e voglio davvero essere un eroe ma non ho idea di ciò che stia facendo, e penso che per Cassie sia lo stesso. Sta cercando di capire come fare a essere una brava persona, facendo anche un sacco di sbagli. È davvero incasinata, un po' come sono io" sono state le parole dell'attrice.

Newton ha poi aggiunto, parlando di Paul Rudd: "Mi ha semplicemente consigliato di non trattenermi, e credo sia stata la più grande benedizione, perché ogni giorno sul set avevo provato praticamente di tutto". E voi, che impressioni avete su questa Cassie Lang? Diteci la vostra nei commenti! Proprio Paul Rudd, intanto, ha discusso l'eventualità di infilarsi nel sedere di Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sarà la volta buona?