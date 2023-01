Ant-Man 3, Kang è sul suo trono nella nuova immagine promozionale!

Ant-Man and The Wasp: Quantumania si avvicina e con loro anche l'esordio ufficiale (Loki permettendo) di Jonathan Majors nei panni di Kang Il Conquistatore. In una nuovissima immagine Kang si trova su trono che potrebbe sembrare particolarmente familiare agli appassionati dei fumetti.

L'anteprima, pubblicata da Empire, ci mostra il personaggio in primo piano, scompostamente seduto, con indosso la classica armatura (se così si può chiamare) viola e verde, su un trono che ricorda tantissimo il design della caratteristica seduta presente in alcune storie su carta stampata. Più si va avanti e più Kang diventa la rappresentazione sul grande schermo di tutti i più grandi desideri dei fan.

Dopo quello che per molti era stato un deludente esordio come variante di Colui che Rimane in Loki, Kang arriverà al cinema nelle sue tradizionali vesti e nell'atteggiamento con cui i fan hanno imparato a conoscerlo nei fumetti. Kevin Feige ha raccontato come Kang sarà un cattivo nuovo rispetto a ciò a cui il pubblico è abituato. Non solo è il primo villain che riesce a giocare con il tempo e a manipolarlo ma, soprattutto, è il primo che combatte contro gli eroi e contro varianti di se stesso.

Nonostante i tempi siano strettissimi, le riprese aggiuntive di Ant-Man 3 sono ancora in corso decidendo di chiudere all'ultimo minuto in modo da metter mano al film per gli ultimi ritocchi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!