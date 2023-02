Ant-Man 3: Kang e M.O.D.O.K. protagonisti della nuova featurette ufficiale!

Come ben sapete, tra pochi giorni Ant-Man and The Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. La pellicola vedrà il ritorno di Paul Rudd nei panni dell'amatissimo uomo formica e arriverà nelle sale italiane il prossimo 15 febbraio.

Dopo l'ultima clip che ha visto protagonisti Scott e Hope, oggi i Marvel Studios hanno condiviso online una nuova featurette dal titolo "Kang The Conqueror" e incentrata appunto sul villain del film interpretato da Jonathan Majors, che tornerà a vestire i panni del prossimo grande nemico degli Avengers dopo aver debuttato nella serie tv Loki nel 2021. Nella pellicola Kang sarà affiancato dal M.O.D.O.K. di Corey Stoll, lo stesso attore che nel primo film di Ant-Man ha interpretato Darren Cross/Yellowjacket, apparentemente morto durante la battaglia finale.

"Kang il Conquistatore è il nuovo iconico villain del MCU", ha affermato il produttore Kevin Feige nel nuovo trailer. "Kang è un numero infinito di personaggi diversi, e hai bisogno del giusto attore per riuscire a farcela", ha continuato. "E quello è Jonathan Majors."

"Sapevamo di voler andare in posti in cui non eravamo mai stati, e mettere Ant-Man contro un grande villain sembrava perfetto", le parole del regista Peyton Reed.

Per salutarvi, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato rivelato quanto durerà di Ant-Man 3.