Ant-Man 3, Kang il Conquistatore introdurrà Iron Lad degli Young Avengers nel MCU?

Come ormai arcinoto Jonathan Major interpreterà Kang il Conquistatore nell'attesissimo Ant-Man 3, e la presenza del villain - che per molti sarà il nuovo grande cattivo del franchise dopo Thanos - potrebbe garantire ai fan l'arrivo degli Young Avengers.

Il debutto del super-team di giovani eroi sembrerebbe davvero nei piani di Kevin Feige e compagnia, di loro si parla fin dalla conferma dell'arrivo di Kate Bishop nella serie tv di Occhio di Falco e poi ancora grazie alla presenza di Speed e Wiccan, i figli di Wanda, nella serie tv WandaVision: tutti e tre i personaggi nei fumetti Marvel fanno infatti parte del team dei Giovani Vendicatori, che includerebbe anche Patriot (ispirato a Captain America) e Iron Lad (ispirato a Iron Man).

Proprio l'emulatore di Tony Stark però si collegherebbe ad Ant-Man 3, e nello specifico a Kang il Conquistatore: sotto la maschera metallica di Iron Lad, infatti, si nasconde nientemeno che Nathaniel Richards, ragazzino del futuro non solo discendente dei Fantastici Quattro ma destinato, un giorno, a diventare proprio il supervillain Kang.

Per farla breve, grazie ai paradossi temporali tipici delle storie a fumetti Iron Lad e Kang il Conquistatore sono la stessa persona, o per lo meno lo saranno: l'introduzione del villain viaggiatore del tempo nel Marvel Cinematic Universe significa per forza di cose anche quella del supereroe, che a sua volta rappresenta un altro tassello della formazione dei Giovani Vendicatori.

Al momento naturalmente si tratta solo di supposizioni e teorie, ma quel che è certo è che dev'esserci una gran pila di appunti nell'ufficio di Kevin Feige, e i fan non vedono l'ora di poterne sapere di più in proposito. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.