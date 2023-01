Ant-Man 3, Jonathan Majors sulla sua trasformazione in Kang: 'Un processo lungo'

L'incerto destino di Scott Lang in Ant-Man 3 ha a che vedere ovviamente con il nuovo principale cattivo del MCU ovvero Kang il Conquistatore. Scopriamo dunque come Jonathan Majors si è trasformato nel super villain che metterà a ferro e fuoco la Fase 5 del franchise guidato da Kevin Feige.

"Ispirazioni per Kang: Alessandro Magno, Gengis Khan, Giulio Cesare. Inizia da lì" ha detto di recente Majors allo studio Sundance di Deadline in merito a quelle che sono state le sue fonti di ispirazione per Kang.

"É importante anche trovare tutte le contromisure. É stato un processo lungo. Ci sono molte cose importanti nella creazioni di un personaggio, bisogna anche capire come si confronta con le persone che incontra".

L'interprete di Kang ha poi aggiunto: "É molto intelligente e attento a quello che vede. Puoi guardare Iron Man di Robert Downey Jr, che è il supereroe dei supereroi. Per essere il super cattivo dei super cattivi, devi trovare un modo per contrastare questi personaggi. Potrei scrivere un libro su tutto questo".

La dinastia di Kang avrà inizio Ant-Man 3 e staremo a vedere quanto questo cattivo trasformerà il Marvel Cinematic Universe e soprattutto come i nostri eroi riusciranno ad arginare questa immane minaccia. In che modo lo faranno? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.