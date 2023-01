Ant-Man 3, Jonathan Majors è il temibile Kang in una nuova immagine del film Marvel

Cresce l'attesa per il debutto nelle sale cinematografiche di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise con protagonista Paul Rudd nei panni di Scott Lang che in questa sua nuova avventura si ritroverà nelle profondità del Regno Quantico dove farà la conoscenza di Kang, il prossimo grande villain dell'universo Marvel.

Dalle pagine di Total Film possiamo ammirare oggi una nuovissima immagine ufficiale di Jonathan Majors proprio nei panni del temibile villain. L'immagine, molto semplice nel suo insieme, sembra riaffermare con forza tutte quelle parole che sono state spese per anticipare finora qualcosa del personaggio e nel suo contrapporlo a Thanos, il villain della prima grande saga del Marvel Cinematic Universe (The Infinity Saga).

Ci stiamo riferendo al fatto che al contrario di Thanos, Kang è un essere umano e come tale va presentato e spiegato al grande pubblico. Sicuramente, poi, quella che vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe essere solo una delle innumerevoli varianti del personaggio dato che una prima versione l'abbiamo già vista in Loki, dove era chiamato Colui che Rimane, e un'altra versione potrebbe aver già ucciso tutti gli Avengers in passato, come sottolineato nell'ultimo trailer di Ant-Man 3.

"Voglio dire, è iperintelligente, è uno dei suoi superpoteri", ha dichiarato Jonathan Majors. "La sua capacità cerebrale è superiore a quella dei tizi che consideriamo intelligenti. È a quel livello. E la gravitas è una necessità. È Kang contro il mondo, no? Almeno questo è il suo punto di vista. Non c'è frivolezza. Kang stesso è molto parsimonioso. Capisce l'energia, capisce il tempo, capisce ciò che è necessario per sopravvivere. Non sopporta gli sciocchi. Il che è interessante, perché non per dire qualcosa di peggiorativo su Ant-Man, ma Ant-Man è un burlone. È un tipo divertente. E ora Scott Lang si scontra con Kang il Conquistatore, che non scherza. Ha un suo senso dell'umorismo. E lo scoprirete. Ma non scherza".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nelle sale italiane il 15 febbraio 2023. Ecco quanto dovrebbe incassare Ant-Man 3 secondo le prime proiezioni degli analisti!