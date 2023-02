Ant-Man 3, Jonathan Majors svela: 'Interpretare Kang è il sogno e l'incubo di un attore'

Ant-Man and The Wasp: Quantumania è arrivato al cinema con l'attesissimo esordio di Kang Il Conquistatore. La prova d'attore di Jonathan Majors ha colpito molti e, lo stesso attore, ha ammesso quanto interpretare un personaggio del genere sia così bello ma allo stesso tempo complesso.

Ovviamente parliamo di un villain che, proprio come ci è stato spiegato in Loki, possiede un enorme numero di varianti totalmente differenti da loro o che cambiano soltanto in piccoli atteggiamenti. Questo mette alla prova non solo la capacità degli sceneggiatori di saper personalizzare un personaggio dal punto di vista della scrittura ma anche, soprattutto, la capacità dell'attore nel non rendere tutte le "versioni" identica a se stessa.

Jonathan Majors ha parlato di chi è Kang, svelando anche quanto interpretare il personaggio sia il sogno e l'incubo di un attore. "Il livello di difficoltà è alto e il personaggio ha un profilo piuttosto alto. Quindi non ci si può nascondere (...) Mi piacciono le poste in gioco alte" ha spiegato l'interprete parlando della sfida che, vestire i panni del villain, è per lui. "L'unico limite del personaggio è il mio strumento. E così ogni volta che lo perseguo, posso sfidare me stesso per crescere e migliorare. E quindi è fantastico. È grandioso" ha concluso.

Parlando della pellicola, Peyton Reed ha risposto alla possibilità che esista un director cut di Ant-Man 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!