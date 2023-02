Ant-Man 3, Jonathan Majors svela chi è Kang: 'E' anche un evento Nexus'

Con l'arrivo nel Marvel Cinematic Universe di Kang, ovviamente, tutti hanno iniziato a farsi domande sulla natura di questo enigmatico personaggio, villain delle prossime fasi. Jonathan Majors ne ha parlato, puntando l'attenzione anche su un tema particolarmente caro a Loki: gli eventi Nexus.

La prima volta che nell'MCU si è cominciato a parlare di evento Nexus è stato con la serie tv sul Dio degli Inganni ed è stato successivamente ripreso in Doctor Strange In the Multiverse of Madness. Jonathan Majors ha dichiarato la natura di Kang spiegando come sia uno degli elementi a renderlo più interessante. "Chi è Kang? Penso che sia una domanda a cui risponderemo tutti per molto tempo", ha detto l'attore.

Mentre lo sceneggiatore di Ant-Man 3 ha parlato di Kang come il cattivo più pericolo del multiverso, Majors ha puntato ad una risposta più risolutiva. "Penso che la risposta rapida a questa domanda sia che Kang è un supercriminale che viaggia nel tempo ed è anche un evento Nexus, il che porta anche al concetto di variante. Esistono più versioni di Kang" ha raccontato."Occupano universi diversi, multiversi, hanno intenzioni diverse. Sono tutti esseri diversi. Eppure qualcosa su cui stiamo ancora, e sto ancora lavorando, e continuo a perfezionare è il passaggio che li lega. Questo, per me, è l'essenza di Kang in poche parole" ha concluso.

Mentre l'uscita della pellicola si avvicina sempre di più, Kang e MODOK sono protagonisti di una nuova clip di Ant-Man 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!