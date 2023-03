Ant-Man 3: Jonathan Majors spiega perché non ha voluto consigli da Michael B. Jordan

Jonathan Majors è una delle star più in ascesa del panorama hollywoodiano. Nelle ultime interviste atte a promuovere Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Creed 3, l’attore ha dimostrato anche un’intelligenza e una personalità non banali, spiegando anche perché ha preferito non chiedere consigli a Michael B. Jordan su come lavorare nel MCU.

Creed 3 è finalmente in sala con il già epico scontro tra Michael B. Jordan e Jonathan Majors a fare da sfondo al debutto da regista di Jordan nella saga che lo ha aiutato a guadagnare fama e considerazione nell’ambiente.



Jonathan Majors, dal conto suo, sembra essere diventato il villain perfetto, interpretando prima Kang nell’ultimo film di Ant-Man (qui un’intervista in cui spiega la sua incredulità nel ricevere il ruolo) e quindi entrando a piedi uniti nel franchise spin-off di quello di Rocky.



Il futuro ruolo nel Marvel Cinematic Universe di Majors e la non estraneità all’ambiente di Michael B. Jordan (che ha interpretato splendidamente l’antagonista Killmonger in Black Panther) ha fatto nascere l’idea che Majors avesse potuto chiedere consigli al collega e amico su come lavorare in quel contesto.

La risposta di Majors a Entertainment Weekly non ha lasciato adito a interpretazioni: “Ogni film Marvel è diverso, così come ogni personaggio. Inoltre, quello che facciamo come artisti è parte di un percorso estremamente personale. Lo facciamo tutti per ragioni diverse. Quindi è facile perdere un amico diffondendo consigli su come recitare. Specie se quell’amico sono io”.

Majors deciso e sicuro delle proprie capacità insomma. Caratteristiche che gli saranno utilissime e che verranno messe a dura prova nell’interpretazione di Kang, fulcro centrale dell’universo Marvel per i prossimi anni.

