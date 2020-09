Ant-Man 3, Jonathan Majors risponde ai report su Kang il Conquistatore

La star di Da 5 Bloods e Lovecraft Country Jonathan Majors sarà Kang il Conquistatore in Ant-Man 3. La conferma è arrivata ormai da tutti i principali trade di Hollywood, e ora l'attore ha parlato per la prima volta dell'argomento durante una recente intervista con Jimmy Fallon.

Interrogato dal presentatore sui "rumor" che lo vedono coinvolto nel futuro del Marvel Cinematic Universe, Majors ha infatti risposto con la classica non smentita/non conferma che solitamente anticipa l'annuncio ufficiale di Disney. "Ho sentito la stessa cosa. Quando l'ho sentita ho pensato 'Cosa? Davvero?' A quanto pare abbiamo le stesse fonti, perché l'ho sentito anch'io" ha scherzato l'attore con un sorriso a 32 denti.

Nel dare notizia, Deadline ha anticipato che potrebbe esserci un interessante intreccio che permetterà al villain di apparire anche in ulteriori film del MCU, ma per il momento dovrebbe essere presentato come il grande antagonista di Ant-Man 3. Avendo il personaggio a che fare con il tempo, tuttavia, sembra uno dei migliori candidati per partecipare alla trama condivisa legata al Multiverso che abbraccerà titoli come Doctor Strange 2, WandaVision e Loki.

Che aspettative avete nei confronti di Kang? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete trovare una fan art di Majors nei panni di Kang il Conquistatore.