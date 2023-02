Ant-Man 3, Jonathan Majors ricorda Heath Ledger: 'La mia fonte di ispirazione'

Dopo aver debuttato nella serie di Disney+ dedicata a Loki, tra pochi giorni Jonathan Majors tornerà a vestire i panni di Kang Il Conquistatore in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la nuova pellicola dei Marvel Studios che arriverà nelle sale italiane il prossimo 15 febbraio.

In una recente intervista a Entertainment Weekly, l'attore ha voluto ricordare l'incredibile performance di Heath Ledger ne "Il Cavaliere Oscuro", il primo capitolo della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. Come ben sapete, nel 2008 Ledger è stato premiato con il premio Oscar postumo per la sua interpretazione del Joker, stessa interpretazione che ai tempi colpì e ispirò particolarmente Majors.

"Prima di tutto, è stupendo", ha dichiarato l'attore. “Ha quella fottuta mascella e non gliene frega un ca**o di nulla. Ha gettato il suo corpo in giro. Era così forte. E ho detto: 'Vengo per quello. Sono ispirato.' Ci vuole molto, mi capisci? Ad essere ispirati."

“Il modo in cui sono cresciuto, le persone con cui sono cresciuto, spacciatori, assassini, tutti erano appena usciti di prigione. Tutti avevano un monitor alla caviglia. Quindi conoscevo la complessità dei ragazzi con cui sono cresciuto", ha ricordato Majors, citando come la performance del Joker di Ledger incarnasse la dualità del suo stesso passato. “Sì, hai fatto una cosa, ma hai fatto anche dell'altro. Ed è quello che ho visto in Heath, in tutto ciò che ha fatto".

L'attore, che con il suo Kang sarà la minaccia più grande di tutto l'MCU, ha poi concluso: “Se riesci a trovare conforto nell'essere visto, è utile. Se puoi guardare un film ed essere ispirato ad allenarti, bene. Se ti porta ad amare al meglio qualcuno, è fantastico. Se ti porta ad essere un amico migliore, è fantastico. Questo è quello di cui mi occupo".