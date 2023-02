Ant-Man 3, Jonathan Majors premiato con il "Fan Favorite" STARmeter Award di IMDB!

Jonathan Majors è una delle scoperte più promettenti del cinema degli ultimi anni. Dopo aver militato per diverso tempo in film indipendenti, l'attore ha trovato il suo posto anche nel mondo del blockbuster con Creed 3 e Ant-Man 3. Per questo IMDB lo ha premiato con il "Fan Favorite" STARmeter Award.

L'attore ha ringraziato gli utenti di IMDB che lo hanno votato con un video pubblicato sul canale youtube dell'aggregatore, definendosi come un membro di quest'enorme community. Nella piccola clip, inoltre, ha ipotizzato un possibile scontro tra Kang e Damian, personaggio che interpreterà in Creed 3. Majors ha affermato quanto entrambi siano due villain di scala totalmente diversa e del fatto che sarebbe impossibile un loro ipotetico incontro.

Parlando di Ant-Man 3 Jonathan Majors ha svelato come interpretare Kang sia il sogno e l'incubo di un attore soprattutto per il modo in cui costringe ad un lavoro doppio e ad una caratterizzazione specifica per ogni variante del personaggio. Insomma una grande sfida per un attore come lui che, nonostante abbia militato per diverso tempo nel cinema indipendente, si sta affacciando per la prima volta al mondo hollywoodiano e dei film ad alto bidget. Secondo molti però, vedendo i risultati ottenuti in Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la scelta dei Marvel Studios sembra essere ricaduta sulla persona giusta.

Parlando della vita sul set di Ant-Man 3 Majors ha parlato di quanto sua figlia adori Paul Rudd facendo capire quanto il clima che si è andato a creare durante la lavorazione del film sia stato piacevole e disteso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!