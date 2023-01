Ant-Man 3, Jonathan Majors: 'Per Kang mi sono ispirato ad Alessandro Magno'

Ant-Man 3 sta per arrivare nelle nostre sale e in attesa di rivedere di nuovo all'opera Scott Lang e compagni, la new entry Jonathan Majors ha svelato a quale grande personaggio della storia passata si è ispirato per realizzare questa variante di Kang il Conquistatore.

Se per la versione di Colui che rimane vista in Loki, l'attore ha dichiarato di aver preso spunto da Willy Wonka, stavolta ha dovuto ispirarsi a qualcuno di molto più potente ed iconico e cioè, il grande condottiero e conquistatore macedone Alessandro Magno.

"Prima ho incontrato il team di Loki. Poi è arrivato Peyton e abbiamo fatto una chiacchierata per il film", ha spiegato l'attore. "Mi hanno dato alcuni punti di riferimento: tra questi c'era Alessandro Magno, e altri personaggi del genere".

La dinastia di Kang sta per iniziare ma nonostante l'enorme strapotere di questo personaggio che si preannuncia come dei più grandi che il Marvel Cinematic Universe abbia visto sino ad ora, sembra che Nathaniel Richards non sarà in una posizione dominante in questa pellicola ma avrà bisogno forse di un piccolo aiutino esterno per "esprimersi" al meglio.

Curiosi di vedere finalmente all'opera questo supercriminale creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1964? Fateci sapere cosa vi aspettate da Kang nell'apposita sezione dedicata ai commenti.