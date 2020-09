Ant-Man 3, Jonathan Majors di Lovecraft Country si unisce al film in un ruolo chiave

È Deadline a sganciare la bomba in esclusiva: il talentuoso Jonathan Majors di Da 5 Bloods di Spike Lee e star di Lovecraft Country della HBO si è ufficialmente unito al cast dell'annunciato e già attesissimo Ant-Man 3 di Peyton Reed in quello che è stato descritto dall'outlet come "un ruolo chiave del film".

La notizia è arrivata a Deadline da quelle che definisce "fonti vicine al progetto", che in merito al casting di Majors hanno parlato nella precisione di un grande ruolo da cattivo, ancor più nel dettaglio quello del super-villain Kang il Conquistatore, da tempo vociferato per apparire nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Il sito ci tiene anche a specificare che i Marvel Studios non hanno voluto commentare la notizia una volta raggiunti dai loro microfoni.



Sempre le stesse fonti hanno inoltre aggiunto che potrebbe esserci un interessante intreccio con cui il villain potrebbe apparire anche in ulteriori film del MCU, ma per il momento dovrebbe essere presentato come grande villain di Ant-Man 3, anche se potrebbe essere diverso da come lo conoscono i fan del fumetto, specie riflettendo sulla natura stessa del franchise diretto da Peyton Reed.



Per chi non conoscesse Kang il Conquistatore, si tratta di un'entità spaziale in gradi di viaggiare nel tempo e tra i super-villain più pericolosi mai apparsi nelle pagine a fumetti Marvel.



Cosa ne pensate?