Ant-Man 3, Jonathan Majors al lavoro sul set: non sarà agli Emmy?

Lo scorso settembre venivamo a conoscenza del casting di Jonathan Majors in Ant-Man & The Wasp: Quantumania nel ruolo di Kang il Conquistatore, e poche settimane fa lo abbiamo ritrovato anche in Loki. Ora l'attore è così impegnato con il mondo Marvel, che potrebbe dover saltare la cerimonia degli Emmy.

Una delle ultime aggiunte al MCU, Jonathan Majors ha avuto un ingresso trionfale nella serie di Disney+ Loki, sebbene il suo debutto era atteso in Ant-Man 3, almeno prima di vedere come si sarebbero messe le cose nello show con Tom Hiddleston (in realtà pare che entrambe le produzioni Marvel avessero adocchiato Majors nello stesso periodo).

Fatto sta che, ora che le riprese di Ant-Man & The Wasp: Quantumania sono iniziate, l'attore avrà decisamente poco tempo libero, e questo potrebbe influire anche sulla sua partecipazione dal vivo alla cerimonia degli Emmy Awards il prossimo 20 settembre.

Come ha riferito ai microfoni di IndieWire, infatti, anche se la serie tv Lovecraft Country, di cui è stato protagonista e che ha guadagnato ben 18 nomination, inclusa quella di Miglior Attore Attore Protagonista proprio per Majors, potrebbe non riuscire a presenziare all'evento per via della distanza (le riprese di Ant-Man 3 si stanno svolgendo a Londra, la cerimonia sarà a Los Angeles).

"È un periodo così strano per uno show che è tutto sul lavoro di gruppo e sulla famiglia non poter essere insieme nello stesso luogo. Anche per un asociale come me sarebbe bello poter essere con le persone con cui sono andato in guerra".

Ma le riprese, si sa, hanno sempre la precedenza, e il ruolo di Majors in Ant-Man 3 sarà davvero chiave.

Chi non vede l'ora di vederlo?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà al cinema nel 2023.