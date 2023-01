Ant-Man 3, Jonathan Majors su Kang: 'È il più grande cattivo mai visto nell'MCU'

Ant-Man and the Wasp: Quantumania segnerà l'esordio di Kang nella sua versione più "spaventosa". Comparso già in Loki come variante, il pubblico potrà conoscere il lato da Conquistatore del personaggio, il più temibile. Jonathan Majors ha svelato quella che, secondo lui, è l'essenza del villain.

"Penso che con Kang, qualcosa che ho trovato incredibilmente interessante era che il suo dolore, la sua sofferenza, il suo disagio e la frustrazione verso la società e il mondo sono così grandi in lui che gli hanno permesso di trasformarsi nel supercriminale che è" ha raccontato l'attore. Parlando dei personaggi che ha usato come esempio per modellare la caratterizzazione di Kang, Jonathan Majors ha detto di ispirarsi ad Alessandro Magno in Ant Man 3.

"È quell'attrito interno che gli dà quel potere (...) Sì, il suo dolore al cuore è così grande che è all'altezza del titolo di essere il più grande cattivo che l'MCU abbia mai avuto" ha detto Majors sottoscrivendo le parole già pronunciate da Kevin Feige che, non solo aveva anticipato la grandezza del personaggio, ma anche la sua profondità emotiva. "Loro sono scesi nel regno quantico che è il mio attuale dominio. E dove sono io e, come dice il titolo, l'ho conquistato. E' fondamentalmente un uomo isolato" ha concluso.

Quantumania segnerà un importante ritorno in sala. Ant-Man 3 e Black Panther 2 sono i primi film Marvel al cinema in Cina dal 2019 dopo le polemiche di Eternals e un silenzio durato diversi anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!