Ant-Man 3, Jonathan Majors su Kang e l'allenamento 'alle 4.30 del mattino'

Dopo aver debuttato nel finale della prima stagione di Loki nei panni di Colui che rimane, Jonathan Majors è pronto per vestire i panni di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Intervenuto al Jimmy Kimmel Live!, Majors ha scherzato con il conduttore sull'allenamento intenso a cui si è sottoposto per il ruolo.

"Si, è fantastico, è fantastico [interpretare Kang]. Mi chiedo se saresti così felice di essere Kang il Conquistatore quando devi svegliarti alle 4.30 e andare in palestra e tornarci alle 7.00" ha dichiarato Majors a Kimmel durante il talk show.



Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, in Ant-Man 3 Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), insieme ai genitori di quest'ultima, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e la figlia di Scott, Cassie (Kathryn Newton), vengono accidentalmente spediti nel Regno Quantico senza la possibilità di tornare indietro e minacciati dalla presenza di un nuovo nemico, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), che dispone di un esercito spietato. Il film è diretto nuovamente da Peyton Reed, al timone anche nei precedenti due capitoli.



Nel cast di Ant-Man 3 anche Bill Murray, che entra nel Marvel Cinematic Universe per interpretare un personaggio particolarmente ostile.

Il film uscirà nelle sale italiane il 15 febbraio 2023.



