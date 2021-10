Ant-Man 3, Jonathan Majors conferma: 'Sarò Kang, non Colui che Rimane'

Il finale di Loki ci ha finalmente permesso di fare la conoscenza di quello che immaginiamo sarà il prossimo super villain del Marvel Cinematic Universe: il Kang presentatosi alle due varianti del Dio dell'Inganno non è sembrato però così malvagio, a differenza di quello che presumibilmente vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

A parlarne è stato lo stesso Jonathan Majors che, dopo aver elogiato il lavoro svolto da Paul Rudd, ha voluto precisare che la variante di Kang che vedremo nel nuovo film dell'MCU sarà ben diversa da quella pacifica e accomodante incontrata sul finale del viaggio di Loki e Sylvie.

"Il personaggio è diverso, quindi devo muovermi in maniera completamente diversa; la mia psicologia è cambiata a causa del personaggio. Colui che Rimane non sarà in Ant-Man. È Kang. Ma anche la gente intorno a me sarà diversa, il nostro protagonista Paul Rudd, il resto del cast. Perché Paul non è Tom [Hiddleston]. Questo è un film, non una serie TV. Io sono stato qui sin dall'inizio, poi sono entrato in scena durante Loki" ha spiegato l'attore.

Vedremo, dunque, quanto malvagia sarà questa nuova versione del personaggio di Jonathan Majors. Cosa vi aspettate da Kang? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, stanno ancora tentando di interpretare il misterioso logo di Ant-Man.