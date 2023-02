Ant-Man 3, Jonathan Majors stava per andarsene dal primo meeting con Marvel

Jonathan Majors è l'interprete del nuovo principale villain del Marvel Cinematic Universe, Kang il Conquistatore. Il personaggio compare in Ant-Man and the Wasp: Quantumania ma l'attore ha raccontato di aver quasi abbandonato il primo meeting con Marvel prima di ottenere il ruolo di Kang. Ecco le sue parole.

"Spero che questa cosa non mi si rivolti contro, ma stavo per andarmene dal mio primo meeting generale con Marvel. È accaduto molto tempo fa, ero appena uscito dalla scuola di recitazione" confessa Majors. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha sorpreso al box-office nei primi giorni di programmazione.



La star ha spiegato:"Sono cresciuto in modo particolare, e non amo far perdere tempo alle persone. Perciò sono entrato e tutti erano impegnati a fare altro. Ho detto 'Mi avete chiamato voi, giusto?'. Andava per le lunghe e ho detto 'Me ne vado, va bene così. Vado'. Sono arrivato fino alla porta ma poi mi dissero che Sarah Finn, la direttrice del casting, sarebbe arrivata. Sono entrato nella sua stanza e abbiamo parlato, è stato bellissimo. Poi credo sia stato tre anni dopo che abbiamo parlato di Kang".



Peyton Reed, regista di di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha elogiato Majors:"Ho visto tutto ciò che aveva fatto Jonathan e sono un suo grande ammiratore, come attore ed essere umano... [...] Penso che sia l'attore più entusiasmante della sua generazione".



Non perdetevi la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo film del franchise diretto da Peyton Reed.