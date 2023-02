Ant-Man 3 in Italia ha incassato in tre giorni quasi quanto i due precedenti film Marvel

Ant Man & The Wasp Quantumania è partito fortissimo al box office USA e probabilmente siglerà la miglior apertura della trilogia di Scott Lang interpretata da Paul Rudd e targata Marvel Studios, e a quanto pare questo trend si sta confermando anche in Italia.

Nella giornata di ieri sabato 18 febbraio, infatti, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ufficialmente superato i 2 milioni di euro al box office italiano, con un incasso giornaliero di 641,5 mila euro e con una media di 1.531, per un totale di 2,072 milioni di euro (ai quali andranno sommati gli incassi del circuito UCI, ancora mancanti al momento della stesura di questo articolo). Ciò vuol dire che dl giorno della sua uscita, mercoledì 15 febbraio, al primo sabato di programmazione il primo film della Fase 5 del MCU ha incassato la metà di quanto i precedenti capitoli Ant-Man e Ant-Man & The Wasp abbiano incassato in totale nel corso della loro programmazione, rispettivamente nel 2015 e nel 2018: il primo episodio incassò infatti un totale di 4,7 milioni, mentre il secondo fece meglio con 4,8 milioni.

Una buona partenza dunque per il terzo capitolo della saga diretta da Peyton Reed e interpretata da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglass e Michelle Pfeiffer, che con Quantumania accoglie nel cast anche di Bill Murray, Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang (adulta) e Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore. Terremo traccia dei dati che il film Marvel, distribuito da Walt Disney Company Italia, farà registrare al box office nostrano, dunque rimanete sintonizzati.

