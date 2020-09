Ant-Man 3 introdurrà i Fantastici Quattro? Nuovi clamorosi indizi, ecco quali!

Nella giornata di ieri è stato annunciato ufficialmente l'ingresso di Jonathan Mayors nel cast di Ant-Man 3, e alcuni minuti dopo è stato confermato che l'attore di Lovecraft Country interpreterà Kang il Conquistatore.

Secondo molti fan, adesso, il nuovo film della saga con Paul Rudd è diventato immediatamente il capitolo MCU perfetto per l'introduzione dei Fantastici Quattro: questo perché Kang il Conquistatore è non solo un nemico di lunga data dei celebri supereroi Marvel, ma è addirittura un discendente di Reed Richards venuto dal futuro.

Ant-Man 3 qualche giorno fa è stato descritto come 'molto più grande' di Ant-Man & The Wasp, e sicuramente l'introduzione dei Fantastici Quattro lo renderebbe tutt'altro tipo di film (stiamo pensando al terzo capitolo della saga di Captain America, ad esempio, che fra le altre cose introdusse Black Panther e Spider-Man). Oltre a Kang, tra l'altro, ci sono anche altri indizi che puntano verso la possibilità di un'introduzione dei Fantastici Quattro in Ant-Man 3.

Per esempio nel MCU non esiste un franchise più radicato nel mondo della scienza di quello di Ant-Man, e nei fumetti Marvel il rapporto fra Reed Richards e Hank Pym ha fatto la storia: che i quattro supereroi siano rimasti in qualche modo bloccati nel Regno Quantico? Che, insieme a Kang, verranno introdotti come viaggiatori del tempo?

Inoltre, il regista di Ant-Man Peyton Reed aveva palesato più volte in passato la sua volontà di dirigere un film sui Fantatici Quattro, e abbandonò il film originale della Fox per divergenze creative. Che i Marvel Studios abbiano deciso di affidargli l'importantissimo compito?

Per ora sono solo teorie, ma tutto sembrerebbe quadrare e i tempi sarebbero sicuramente maturi. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!