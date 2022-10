Ant-Man 3 introdurrà i Fantastici 4 nel MCU? La nuova teoria vi farà andare fuori di testa

Tra le 5 grandi rivelazioni su Antman & The Wasp Quantumania emerse dal trailer ufficiale pubblicato nei giorni scorsi, in queste ore è emersa una teoria sull'esordio dei Fantastici 4 nel MCU e sul fatto che Reed Richards e famiglia possano debuttare proprio nel film con Paul Rudd.

Di indiscrezioni, rumor e voci di corridoio sul debutto dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe ce ne sono stati tantissimi negli scorsi mesi, e uno di questi riguarda il fatto che la famiglia di supereroi Marvel potrebbe avere un ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Non ci sono grossi indizi in merito nel trailer ufficiale di Antman 3, ma a partire dal filmato promozionale in queste ore si è fatto largo un'interessante fan-theory legata proprio ai Fantastici Quattro.

La domanda alla base di questa teoria è: e se i Fantastici Quattro avessero vissuto nel Regno Quantico per tutto questo tempo allo scopo di impedire a Kang di fuggire e arrivare sulla Terra? Come anticipato dal trailer del film esclusivo per il D23, del resto, Kang vuole che Scott rubi qualcosa per lui, e secondo alcuni questo 'qualcosa' potrebbe essere la chiave per fuggire dalla 'prigione' che Reed Richards ha costruito per tenerlo bloccato nel Regno Quantico. In sostanza, nel corso del film Scott potrebbe diventare la causa dell'arrivo di Kang sulla Terra, ma anche del 'ritorno' di Fantastici Quattro.

La teoria è sicuramente affascinante e si legherebbe alle dichiarazioni di Kevin Feige, secondo il quale gli eventi di Ant-Man 3 si collegheranno ad Avengers: The Kang Dynasty. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania arriverà in Italia dal 15 febbraio.