Ant-Man 3 introdurrà i Fantastici 4 nell'MCU? La nuova teoria coinvolge l'Overspace

L'arrivo dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe è ormai soltanto questione di tempo: nell'attesa, però, resta la curiosità di capire in che modo Kevin Feige e soci riusciranno ad introdurre il quartetto capitanato da Reed Richards nel gruppo degli Avengers storici. Secondo una nuova teoria potrebbe essere Ant-Man 3 a dare la svolta.

Secondo alcuni, infatti, Hank Pym potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa storia: la teoria ideata da Screenrant, infatti, ci presenterebbe Reed Richards come un collega del personaggio interpretato da Michael Douglas.

Sia Richards che Pym sarebbero quindi stati coinvolti tempo addietro in alcune ricerche sull'Overspace, una dimensione nella quale il tempo scorrerebbe in maniera parecchio diversa rispetto al mondo che conosciamo (Richards parla di accelerazione esponenziale del tempo, che scorrerebbe quindi di volta in volta a velocità diverse rispetto al nostro universo).

La teoria vede dunque i Fantastici 4 intrappolati nell'Overspace ed Hank Pym intento a cercare di recuperarli esattamente come fatto nel Regno Quantico con la sua Janet: la diversa velocità dello scorrere del tempo farebbe inoltre sì che, nonostante gli anni trascorsi, Richards e compagni sarebbero ancora giovani e pronti ad unirsi ai loro colleghi.

Cosa ne pensate? Vi sembra una teoria credibile? Diteci la vostra nei commenti! Secondo Peyton Reed, intanto, Ant-Man 3 sarà il capitolo più spettacolare del franchise; Paul Rudd, dal canto suo, non ha certezze su ciò che sarà di Ant-Man 3 dopo la pandemia.