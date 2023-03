Ant-Man 3, l'interprete di Quaz rivela: 'Vorrei leggere la mente di Mantis'

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania i fan del MCU hanno fatto la conoscenza di tanti nuovi bizzarri personaggi, come il Veb di David Dastmalchian, la leader dei Freedom Fighters Jentorra di Katy O'Brian e il telepate Quaz, interpretato da William Jackson Harper.

E proprio quest'ultimo ha recentemente parlato del suo personaggio in un'intervista a collider: "Nella mia testa ho passato molto, molto, molto, molto tempo con lui nel cercare di imparare a scegliere quando leggere le menti e quando no". L'attore ha continuato: "Mi sentivo come se tutti mi stessero fissando la testa e ne parlassero a squarciagola nelle loro menti e nei loro cuori, e penso che Scott l'abbia fatta e che la gente lo faccia di continuo. Credo che Quaz odi questa cosa".

Parlando poi di un suo eventuale ritorno nel MCU, Harper ha rivelato a quale personaggio vorrebbe leggere la mente: "Se Quaz potesse tornare mi piacerebbe che provasse a leggere, probabilmente, la mente di Mantis. Sì, è affascinante. Quel personaggio è davvero affascinante per me. Ci sono stati alcuni accenni ad alcune cose che ha seppellito e che sono emerse in un certo modo, quindi sarei davvero curioso di saperne di più".

A voi è piaciuto il ruolo di William Jackson Harper? Ditecelo qui sotto nei commenti. Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulla scienza di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.