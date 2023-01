Ant-Man 3, l'inquietante fan art di Kang con i trofei insanguinati degli Avengers!

Kang il Conquistatore è il grande atteso della nuova fase del Marvel Cinematic Universe, e una nuova e inquietante fan art mostra Jonathan Majors nei panni del villain che riposa dopo aver sconfitto tutti gli Avengers e mostra i trofei insanguinati dei propri avversari, tra cui lo scudo di Captain America.

Anche l'elmetto di Ant-Man è in bella vista così come lo Stormbreaker di Thor e persino il Guanto di Thanos, con tutte le sei Gemme dell'Infinito.



Ecco la didascalia che accompagna l'immagine:"E se pensi che io sia cattivo, beh, aspetta solo di incontrare le mie altre varianti".

Una frase inquietante tanto quanto la fan art che mostra la vittoria di Kang nei confronti degli Avengers. Non perdetevi il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo film del franchise in arrivo nel 2023.



Nonostante Thanos si sia dimostrato il villain più potente mai affrontato dal team di supereroi Marvel, Kang il Conquistatore dovrebbe dimostrarsi ancora più forte del predecessore, anche a causa del Multiverso che ha portato scompiglio all'interno del MCU.



Il personaggio di Jonathan Majors comparirà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il prossimo capitolo del franchise dedicato a Scott Lang/Ant-Man interpretato da Paul Rudd, che si troverà bloccato nel Regno Quantico insieme a Cassie Lang, Hope van Dyne e i suoi genitori.



La Dinastia Kang ha inizio nel film di Peyton Reed. Siete pronti?