Ant-Man 3, quanto ha influito il flop sulle recenti decisioni di Marvel?

Il Marvel Cinematic Universe è in una fase di stanca, inutile negarlo: il post-Avengers: Endgame è stato segnato da qualche evento ben piazzato come Spider-Man: No Way Home e WandaVision ma soprattutto da discreto numero di insuccessi che hanno probabilmente raggiunto il culmine, in termini di gradimento, con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Non possiamo girarci intorno: il film con Paul Rudd era un passaggio sul quale gli Studios puntavano moltissimo, come dimostrano gli ultimi report che parlano di una Marvel convinta della qualità del terzo Ant-Man; si trattava, d'altronde, del film che avrebbe dovuto introdurre definitivamente Kang come nuovo villain "macroscopico" del franchise, insomma un segmento chiave del progetto.

Le cose sembrano essere andate diversamente: in molti hanno bollato Ant-Man and the Wasp: Quantumania come un'enorme delusione, e visti i risultati tutt'alto che esaltanti raccolti anche dai successivi prodotti MCU, per i quali l'hype è effettivamente sembrato ai minimi storici, ha probabilmente senso far risalire le ultime decisioni degli Studios, ormai sempre più intenzionati a cambiare registro, proprio all'uscita del film di Peyton Reed.

Ant-Man 3 è la cartina tornasole perfetta per analizzare il momento dell'MCU, tra personaggi che non riescono a far breccia nel cuore dei fan e una gestione delle storyline probabilmente troppo anticlimatica e incapace di far intravedere un disegno più grande come avvenuto invece per le Fasi dalla 1 alla 3. Sarà possibile cambiare marcia? Lo scopriremo nei prossimi tempi!