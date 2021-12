Ant-Man 3, ecco la prima immagine di Kang il Conquistatore di Jonathan Majors

Kang il Conquistatore ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nella serie Disney+ Loki, interpretato da Jonathan Majors. Ma come già sappiamo lo rivedremo presto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e adesso è trapelata online la prima immagine del nuovo grande villain pronto a creare scompiglio nel MCU.

Le riprese di Ant Man 3 sono terminate ed un post sui social media di un membro del team di stuntman sembra mostrarci la prima un’immagine di Kang dal film. Ace Ruele ha condiviso una foto della maglietta commemorativa della sua squadra di stuntman che mostra il casco di Ant-Man rotto con una figura oscura riflessa nel metallo lucido. Quella figura sembra assomigliare a una versione dei fumetti di Kang, potete vedere l’immagine in calce alla notizia. Sebbene la qualità non sia perfetta, Kang può essere visto indossare i suoi tradizionali abiti viola. Il post su Twitter di Ruele è stato rimosso, ma l’immagine era già stata salvata dai fan e riproposta sui social.



Dato che sappiamo che Scott tornerà nel Regno Quantico e affronterà Kang, è interessante notare quello che potrebbe essere uno spoiler con il casco di Ant-Man distrutto. Non si sa in quale misura Kang sarà coinvolto nel sequel, ma è chiaro che i Marvel Studios stanno costruendo il villain in un modo simile a come hanno introdotto Thanos. Con il multiverso che è diventato più reale che mai nel MCU grazie a film come Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le cose si fanno sempre più interessanti.



Bill Murray reciterà in Ant Man 3 con Paul Rudd ed Evangeline Lilly che torneranno nei rispettivi ruoli, Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 23 luglio 2023.