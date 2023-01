Ant-Man 3, la nuova foto ci mostra il Quaz di William Jackson Harper!

Di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, com'è consuetudine per ogni nuova uscita targata Marvel Cinematic Universe, sappiamo ancora poco al di fuori di ciò che ci hanno mostrato i trailer: tra gli elementi misteriosi figura ad esempio il personaggio interpretato da William Jackson Harper, che ora sappiamo chiamarsi Quaz.

Entrato a far parte lo scorso ottobre del cast del film che darà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, l'attore di The Good Place non ci era mai stato mostrato prima nei panni del suo personaggio, assente anche nei trailer finora pubblicati: una nuova foto ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci mostra però finalmente l'aspetto di questo misterioso Quaz.

Pochissime sono anche le informazioni che abbiamo su di lui: tutto ciò che sappiamo è che si tratterà presumibilmente di un abitante di una delle tante comunità che popolano il Regno Quantico nel quale si perderanno Scott Lang e soci, ma anche che dovrebbe esser dotato di poteri telepatici. Le informazioni su Quaz finiscono qui: per scoprire quale sarà il suo ruolo, non resta che attendere l'uscita del film. E voi, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti! Jonathan Majors, intanto, ha spiegato di essersi ispirato ad Alessandro Magno per il suo Kang.