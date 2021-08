Ant-Man 3, fisico pazzesco per Kathryn Newton su Instagram: i fan impazziscono

Le riprese di Ant-Man & The Wasp: Quantumania sono iniziate a luglio, e un nuovo aggiornamento ci mostra il fisico pazzesco metto su dall'attrice emergente Kathryn Newton per la sua interpretazione nel nuovo film Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la star di Freaky e Pokemon: Detective Pikachu, emersa ai tempi di Paranormal Activity 4 e rivista in Tre manifesti a Ebbing, Missouri e La mappa delle piccole cose perfette, ha pubblicato due nuove foto sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per stuzzicare i fan col suo lavoro di preparazione per il film. Naturalmente i fan hanno gradito, con il post che in poche ore ha superato i centomila cuori.

Kathryn Newton, lo ricordiamo, sarà la terza attrice ad interprete Cassie Lang nel Marvel Cinematic Universe: la figlia di Scott Lang in precedenza aveva già avuto il volto di Emma Fuhrmann, che l'ha interpretata in versione adolescente in Avengers: Endgame (2019), e prima ancora di Abby Ryder Fortson, che a sua volta era stata la Cassie Lang bambina in Ant-Man (2015) e in Ant-Man & The Wasp (2018).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà interpretato da Paul Rudd come Scott Lang, Evangeline Lilly come Hope Van Dyne, Michael Douglas come Hank Pym, Michelle Pfeiffer come Janet Van Dyne e anche da Jonathan Majors, che tornerà nei panni di (un altro) Kang il Conquistatore: l'attore ha interpretato una variante del villain nell'ultimo episodio di Loki. La data d'uscita del film è fissata attualmente all 17 febbraio 2023.