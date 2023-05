Ant-Man 3 e il nuovo film di George Miller: gli home-video Eagle Pictures giugno 2023

In queste ore Eagle Pictures ci ha fornito l'elenco completo di tutte le uscite per il mercato home-video in arrivo durante il corso del mese di giugno 2023, con una line-up ricchissima che andrà dal Marvel Cinematic Universe al fantasy d'autore firmato George Miller.

Si parte in verità già dalla fine del mese corrente, dato che il nuovo film dei Marvel Studios Ant-Man & The Wasp: Quantumania sarà disponibile dal 31 maggio: il cinecomix con protagonisti Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray, Michelle Pfeiffer, il premio Oscar Michael Douglas e Jonathan Majors nei panni del villain Kang il Conquistatore è il terzo capitolo della saga diretta da Peyton Reed e verrà pubblicato in DVD, Blu-ray, 4K e una Steelbook da collezione sempre in 4K: tutte le edizioni saranno arricchite da una card esclusiva, mentre quelle in Blu-ray, 4K e Steelbook 4K conterranno anche tantissimi extra. Ricordiamo che Ant-Man 3 è disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati da questa settimana.

Proseguendo, dal 7 giugno sarà disponibile in dvd e bluray Women Talking - Il diritto di scegliere, dramma tutto al femminile vincitore del Premio Oscar 2023 come Miglior Sceneggiatura non originale e con un cast d'eccezione che include Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw e Frances McDormand. Dal 21 giugno arriva poi la nuova commedia italiana Mixed by Erry, firmata dall’acclamato regista Sydney Sibilia e disponibile in formato DVD e Blu-ray.

Infine, sempre dal 21 giugno, da segnalare l'uscita in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD di Tremila anni di attesa, lo spettacolare fantasy del maestro George Miller (regista del capolavoro Mad Max: Fury Road) con protagonisti il Premio Oscar Tilda Swinton e Idris Elba. Il film in Italia si è fatto attendere davvero per tremila anni (è stato presentato a Cannes 2022 e negli USA è uscito nelle sale ad agosto 2022) ma alla fine è finalmente pronto al debutto anche nel Bel Paese grazie ad Eagle Pictures.

