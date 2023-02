Ant-Man 3, Evangeline Lilly: 'Vorrei uno spin-off dedicato a Hope e Cassie'

Evangeline Lilly è tornata a vestire i panni di Hope Van Dyne in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios che ha dato ufficialmente inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

In una recente intervista a The Wrap l'attrice ha rivelato di aver apprezzato una dinamica in particolare del film, ovvero il legame stretto da Hope e Cassie, la figlia di Scott interpretata per la prima volta da Kathryn Newton.

“Ho adorato quella relazione. Ho adorato quella dinamica. Ne volevo di più', ha dichiarato Lilly. “Ero tipo, ‘Come inseriamo questa cosa ancora di più prima di arrivare alla fine?’ Immagino basti solo fare uno spin-off. Dobbiamo solo fare uno spin-off di Wasp e Cassie perché ne voglio di più. È stato così divertente!"

L'attrice ha continuato, "È stato così divertente interpretare la matrigna che pensa, 'Sai una cosa, non ti vedo come ti vede lui perché non ti ho mai cambiato i pannolini. E non ti ho visto versare il latte sul tavolo'. Lei vede solo questa giovane donna incredibile e brillante. Hope vede Cassie come una donna, una donna adulta. E penso che Hope sia solo un po' confusa perché per Scott non è così".

