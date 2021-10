Ant-Man 3, Evangeline Lilly è sicura: 'Avrà respiro più ampio'

Ant-Man: Quantumania punta in alto: nonostante l'evidente influenza dei precedenti capitoli sullo sviluppo del Marvel Cinematic Universe (in particolare per quanto riguarda le scoperte di Hank Pym), il terzo film della saga di Scott Lang mira ad un impatto ancora più importante, almeno stando alle parole di Evangeline Lilly.

Secondo la star di Lost, infatti, questo Ant-Man: Quantumania sarà forte di un respiro decisamente più ampio rispetto ai due film precedenti, riferendosi, possiamo immaginare a questo punto, in particolar modo al coinvolgimento nella questione multiverso (nel film con Paul Rudd, ricordiamo, è già stata confermata la presenza di Kang).

"Il brand di Ant-Man è sempre esistito anche al di fuori di questa macchina mitologica che è il Marvel Cinematic Universe. Quindi abbiamo un sacco di libertà nell'andare e venire come più ci piace e nel fare storie che siano piccoli pezzi a se stanti. Ma assolutamente il respiro di questo film sarà... Più ampio" ha spiegato Evangeline Lilly.

Vedremo, a questo punto, se questo terzo capitolo rispetterà le promesse della sua protagonista: voi, intanto, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative al riguardo. A proposito della presenza di Kang nel film, intanto, Jonathan Majors ha lodato il suo collega Paul Rudd.