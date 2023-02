Ant-Man 3, Evangeline Lilly contro la segretezza: 'Non è roba del Pentagono'

Sappiamo bene quanto i Marvel Studios siano soliti imporre direttive piuttosto stringenti ai loro attori per quanto riguarda la divulgazione di dettagli relativi a film del Marvel Cinematic Universe: Ant-Man and the Wasp: Quantumania non fa eccezione, ma a Evangeline Lilly la cosa sta cominciando ad andare un po' stretta.

Mentre si parla già di conferme per Ant-Man 4, infatti, l'attrice ammette di non essere particolarmente brava a mantenere i segreti, ma si lancia andare anche a un attacco frontale a Marvel: possibile che tutto ciò che riguarda l'MCU debba esser trattato come un segreto di Stato?

"Non sono molto brava a mantenere i segreti. Ma sono anche molto contraria a tutta questa cosa della segretezza. Penso tipo: 'Dai ragazzi, non sono segreti del Pentagono, non stiamo custodendo informazioni che possono davvero cambiare la vita alle persone'. Quando facevamo Lost eravamo all'inizio di questa fissa per la segretezza, perché Twitter era appena stato inventato... All'improvviso la gente impazzì, tutti volevano sapere cosa sarebbe successo, quindi mi fu chiesto di installare una cassetta di sicurezza sul mio portico così che potessero lasciarmi lì gli script. Gli dissi: 'Non esiste, non metterò nessuna cassetta di sicurezza!'" sono state le parole di Lilly.

Lost, d'altronde, dev'esser stato una palestra mica male per quanto riguarda l'ossessione per gli spoiler! Problemi nel mantenimento dei segreti a parte, comunque, il Regno Quantico ha fatto la sua comparsa in un nuovo video di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.