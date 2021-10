Ant-Man 3, Evangeline Lilly sullo sceneggiatore: 'E' uno dei migliori in circolazione'

Le riprese di Ant-Man 3 sono iniziate già da qualche mese, e Paul Rudd ed Evangeline Lilly sono tornati a vestire i panni di Scott Lang e Hope van Dyne/The Wasp. Proprio l'attrice recentemente ha commentato il grande lavoro dello sceneggiatore del film, Jeff Loveness, che molti conosceranno per Rick e Morty.

"Credo che sia fenomenale [Loveness]. Penso che sia uno dei migliori scrittori con cui abbiamo mai lavorato. Credo che abbia un'incredibile padronanza nel "dare una voce" ai protagonisti. Infatti, leggendo le sue pagine, potevo sentire tutti i personaggi, e sapevo che aveva colto la personalità di ogni persona. Penso semplicemente che sarà davvero speciale. In realtà credo che ci siano tutte le possibilità che sia il migliore [film di Ant-Man] che abbiamo mai realizzato."

Una dichiarazione che alza le aspettative dei fan, già alimentate dai commenti di Jonathan Major che ha definito Ant-Man 3 strepitoso. Ma per poterlo constatare con i loro occhi dovranno aspettare ancora un po', perché l'uscita di Quantumia è prevista per il 17 Febbraio 2023. Il film sarà diretto da Peyton Reed, che ha curato la regia già dei due capitoli precedenti, e vedrà nel cast anche attori come Michael Douglas nei panni di Hank Pym e Michelle Pfeiffer che interpreterà Janet Van Dyne.