Ant-Man 3, Evangeline Lilly ancora contro l'obbligo vaccinale in un video

Dopo le controversie di qualche settimana fa, Evangeline Lilly è tornata a ribadire la sua posizione contraria all'obbligo vaccinale rivolgendosi direttamente al primo ministro canadese Justin Trudeau affinché ascolti coloro che protestano contro questa manovra del governo, che comprende non solo cittadini ma anche scienziati ed esperti.

"Perché non siedi con loro per ascoltarli", ha detto l'attrice del franchise di Ant-Man attraverso l'account Instagram di Bridge City News, un canale affiliato a un network televisivo cristiano. Lilly si è schierata con i protestanti, definendoli "intelligenti, amorevoli e preoccupati cittadini", e arrivando a quantificarli come "milioni", numero smentito dalle autorità.

Qualche settimana fa, in un post su Instagram Evangeline Lilly aveva raccontato di aver partecipato ad una protesta contro l'obbligo vaccinale, esprimendo la sua posizione nella didascalia, dove sottolineava come il suo pensiero fosse rimasto coerente rispetto all'epoca pre-COVID. I fan però non l'hanno presa molto bene, dichiarandosi delusi dalla sua posizione sull'argomento e paragonandola a Letitia Wright. Con la partecipazione alla manifestazione contro l'obbligo vaccinale, Evangeline Lilly si conferma la seconda star MCU a rifiutare posizioni totalmente favorevoli al vaccino. Sul set di Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright avrebbe espresso convinzioni no vax.

Sorprendentemente Evangeline Lilly ha dichiarato di odiare il personaggio di Kate Austen, interpretato in Lost. Tornerà nel ruolo di Hope van Dyne/Wasp nel terzo capitolo della trilogia di Ant-Man, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Paul Rudd, che ha ricoperto il ruolo anche in altri capitoli del franchise tra cui Avengers: Endgame, uscito nel 2019, un anno dopo il capitolo precedente, Avengers: Infinity War.

Evangeline Lilly ha completato la produzione di Quantumania lo scorso novembre, e l'uscita prevista potrebbe essere confermata: 28 luglio 2023. Sul nostro sito è disponibile la chiacchierata con Evangeline Lilly e Paul Rudd risalente al 2018.