Ant-Man 3, Evangeline Lilly ha chiamato GILF Michael Douglas: 'Non sapeva il significato'

La lavorazione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è stata caratterizzata da divertimento e da una grande sintonia tra gli attori. Evangeline Lilly ha raccontato di come sul set avesse definito Michael Douglas e Michelle Pfeiffer come GILF, senza che il primo sapesse il significato del termine.

Il termine, utilizzato in particolare sui social, può essere tradotto con "nonni con particolare fascino" oppure "persone di una certa età sexy". L'attrice, dopo aver definito i due colleghi in questo modo usando una parola che principalmente proviene dalla sfera online ha dovuto rispondere alle domande di Douglas che dall'alto dei suoi 78 anni non aveva idea di cosa significasse la parola. Lo scambio, a quanto pare, è avvenuto in una situazione molto imbarazzante.

Mentre Douglas ha ammesso quanto l'MCU stia diventando complicato, la Lily ha raccontato l'episodio ricordandolo con un certo divertimento ed imbarazzo. "C'è stato questo giorno sul set, stavamo girando una scena in un ristorante ed eravamo in una sala d'attesa, quindi hanno filmato la sala d'attesa con delle comparse e c'erano dei bambini. Mi sono rivolta a Michael e Michelle e ho detto: "Sapete, voi ragazzi siete dei veri GILF" ha spiegato l'attrice. "Michael non ne aveva idea" ha riflettuto, svelando quanto la situazione sia stata imbarazzante.

Nel frattempo il regista di Ant-Man 3 ha spiegato la scena post-credit chiarendo di aver fatto una cosa molto simile nel primo film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!