Ant-Man 3, David Dastmalchian è Veb: 'The Suicide Squad è stato fondamentale per me'

Dopo aver interpretato Kurt nelle prime due pellicole di Ant-Man, David Dastmalchian è tornato a far parte del cast del franchise nei panni di un personaggio completamente diverso, ovvero l'abitante del Regno Quantico Veb.

In precedenza, l'attore ha preso parte anche a The Suicide Squad - Missione Suicida, il film del 2021 scritto e diretto da James Gunn, nel ruolo di Abner Krill / Polka-Dot Man. E proprio questa esperienza si è rivelata essere davvero importante per l'attore, che in una recente intervista con ComicBook ha parlato del suo percorso creativo intrapreso con il cinecomic DC:

"Le riprese di The Suicide Squad hanno avuto un grande impatto su di me sia come essere umano, ma anche su come guardo alla narrazione", ha rivelato Dastmalchian. "Ma direi che la più grande influenza di quell'esperienza è stata l'essere alla presenza di James Gunn per cinque mesi di realizzazione di un film e vedere il modo in cui un narratore, a quel livello, opera e porta sia cuore, pathos, commedia, e azione in una bellissima ricetta. James e Peyton hanno in comune. Creano uno spazio in cui ti senti sicuro di correre dei rischi in modo creativo. Mi sono sentito incredibilmente incoraggiato. E sono amici! Hanno creato questo incredibile parco giochi in cui entrare e poi semplicemente creare".

"Stavo uscendo da un'esibizione drammatica molto estenuante dal punto di vista fisico ed emotivo in cui mi sentivo molto stanco e mi sembrava che recitare fosse davvero difficile in quel momento", ha continuato Dastmalchian. "Avevo dimenticato, per un secondo, di lasciare il mio segno, di respirare, di guardare le persone intorno a me, di lasciare che le parole uscissero da me. Poi Veb ha iniziati a uscire in superficie. E tutti quelli che mi conoscono molto bene mi hanno detto, in un modo o nell'altro, che Veb sono io. Questo mi ha fatto sentire davvero bene perché lo adoro".

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.