Ant-Man 3 darà il via alla Fase 5 dell'MCU, la conferma di Kevin Feige: 'Se l'è meritato'

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe si è ufficialmente conclusa con Black Panther: Wakanda Forever, lasciando l'amaro in bocca per delle aspettative che, almeno secondo il parere di buona parte dei fan del franchise, non sarebbero state rispettate del tutto. Con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, però, comincia un nuovo viaggio.

Il film per il quale Jonathan Majors si è ispirato ad Alessandro Magno darà infatti il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, quella che (speriamo) ci porterà nel vivo della guerra per il Multiverso e dell'ascesa di Kang a nuovo villain Avengers-level, ruolo al quale è stato evidentemente destinato sin dalla sua presentazione.

Ma perché la scelta di Ant-Man come primo passo di questa nuova Fase di MCU? A parlarne è stato Kevin Feige: "Volevamo che fosse Ant-Man a dare il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe perché si è guadagnato questa posizione. Non è più una semplice spalla o un elemento comico, ma merita il suo posto nel podio del Marvel Cinematic Universe" sono state le parole del presidente di Marvel Studios.

La conferma, dunque, del ruolo sempre più importante che il personaggio di Paul Rudd ha acquisito nel corso degli anni, partendo semplice comprimario per diventare poi personaggio chiave del franchise. Sempre Kevin Feige, intanto, si è detto certo che Kang avrà bisogno di aiuto nel prossimo futuro.