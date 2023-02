Ant-Man 3, Corey Stoll sulla versione finale di MODOK: 'Da far girare la testa'

Dopo aver fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Darren Cross/Yellowjacket nel primo Ant-Man, Corey Stoll è tornato in Quantumania nel ruolo di MODOK, uno dei personaggi che più hanno fatto discutere di tutto il franchise.

Ma come ha reagito l'attore all'accoglienza dei fan? Nella sua recente intervista a The Wrap, Stoll ha dichiarato: "Sai, penso di essere l'ultima persona a cui dovresti chiederlo perché è un po' come, sai, la propria faccia - si tende ad avere molta familiarità con la propria faccia. E poi vederlo deformato e distorto, e, sai, è alto 9 metri, è da far girare la testa. Quindi penso di essere l'ultima persona a cui dovresti chiederlo".

La star ha continuato: “Era un po' come se i dati della mia faccia fossero stati presi come suggerimento su come animare questo personaggio in CGI, davvero. E così quella era una maschera, ed è un dono per un attore, perché ti permette di uscire fuori dai confini".

Parlando poi del suo casting, Stoll ha continuato: "Ho ricevuto una telefonata con Peyton che voleva parlarmi per riportarmi indietro, ma in un modo diverso", ha ricordato Stoll. “Mi è stato venduto così. E ho avuto una, credo una settimana prima della nostra telefonata, in cui la mia mente è impazzita chiedendomi: "Cosa potrebbe essere?" Ad esempio, con il multiverso, potrebbe davvero essere qualsiasi cosa. Per un po' ho pensato: "Oh, forse potrei essere La Cosa". Sarà divertente.'

"E poi mi ha detto: 'Conosci M.O.D.O.K?' E io ho detto: 'Intendi il tipo con la testa gigante?' Sai, voleva assicurarsi che fossi a bordo prima di iniziare a scrivere. E non è stato affatto difficile vendermelo".

Per salutarvi, vi lasciamo con gli easter egg di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.