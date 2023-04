Ant-Man 3, confermati i contenuti speciali per l'edizione home video

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è pronto per debuttare nel formato home video: se l'edizione Digital HD è disponibile il 18 aprile aprile 2023, per quelle fisiche (Blu-ray e DVD) dovremo attendere il 16 maggio 2023; e non mancheranno i contenuti speciali, ovviamente.

In particolare, i fan potranno accedere a scene eliminate, brevi gag, commenti audio del regista Peyton Reed e dello sceneggiatore Jeff Loveness e tanto, tanto altro. "Attento al piccoletto!" si legge in un comunicato stampa. "Ant-Man è tornato con tutta la sua famiglia per imbarcarsi nella loro più sensazionale avventura! Unisciti a Scott, Hope, Hank, Janet e Cassie mentre portano il pubblico nei meandri più profondi del Regno Quantico, fino ad affrontare l'onnipotente Kang il Conquistatore". Di certo, la pellicola in questione non naviga in buone acque dopo le accuse all'interprete di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Damian Anderson in Creed III; eppure, tre messaggi della donna sembrano scagionare Jonathan Majors.

Secondo la sinossi più completa, invece, "I supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) ritornano per nuove avventure nei panni di Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova ad esplorare il Regno Quantico, interagire con strane nuove creature e imbarcarsi in un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che credevano possibile. Ant-Man and the Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors (Kang), David Dastmalchian (Veb), Katy O'Brian (Jentorra), William Jackson Harper (Quaz) e Bill Murray (Lord Krylar)".

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.