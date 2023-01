Ant-Man 3, nella nuova clip si esplora il rapporto tra Kang e Janet!

Ant-Man and The Wasp Quantumania sta arrivando e, insieme a lui, si avvicina sempre di più l'esordio di Kang Il Conquistatore nell'MCU. Una nuova clip lascia capire quanto ci sia qualcosa di non detto tra il villain e Janet Van Dyne che ha passato tantissimi anni nel Regno Quantico.

"C'è qualcuno di cui non ti ho parlato" dice Janet durante questa brevissima anticipazione che potrebbe lasciare intendere che tra Kang e Janet ci potesse essere un rapporto differente. Paul Rudd è stato fin da subito abbastanza criptico riguardo alcuni risvolti di trama. Insomma, Ant-Man Quantumania si prospetta essere una sorpresa non solo per il tipo di storia che cercherà di raccontare ma anche per i legami che intrecceranno i diversi personaggi.

In molti avevano pensato che, dato il lungo tempo passato da Janet nel regno Quantico, i due potessero conoscersi ma nessuno aveva ipotizzato quale potrebbe essere il rapporto che collega i due. Lo sceneggiatore di Quantumania ha parlato di quanto Kang sia un essere umano prima di vestire i panni di villain e, forse, questo è l'elemento che lo rende uno dei personaggi più umani mai visti nel Marvel Cinematic Universe.

La pellicola, a quanto pare, sarà piena di sorpresa. Paul Rudd ha parlato di tantissimi easter egg in Ant-Man 3 capaci di appassionare ogni tipo di fan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!