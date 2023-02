Ant-Man 3, chi ha ispirato la Cassie di Kathryn Newton? La risposta sorprende

Kathryn Newton è una delle new entry nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e l'attrice ha raccontato di essersi ispirata all'interprete precedente di Cassie per rappresentare al meglio il personaggio sul grande schermo, come ha raccontato in una recente intervista per il tour promozionale.

Kathryn Newton ha preso molto da Abby Ryder Fortson, che ha interpretato Cassie nei primi due film:"Adoro i film di Ant-Man. Adoro il modo in cui sono davvero radicati nella relazione padre-figlia, e questo è davvero il cuore del film. E Abby [Ryder Fortson] era così carina, gioiosa e semplicemente magica in entrambi i film. Abbiamo pensato molto a lei, specialmente nel creare l'aspetto che ha adesso. Volevamo che rimanesse bruna, quindi ho avuto una trasformazione senza soluzione di continuità ed ero così entusiasta di presentare questa nuova fase di Cassie. Ha ancora quella stessa scintilla di energia, quella stessa gioia, quell'amore e un cuore grande, grande. Spero che il pubblico lo senta perché è quello che volevo mostrare" ha dichiarato Newton. Non perdetevi il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



Newton non voleva che Cassie fosse perfetta:"Per quel poco che incontriamo Cassie in questo film volevo che il pubblico sapesse che sta combattendo la giusta battaglia".



Quale sarà il futuro di Scott Lang? Riuscirà Ant-Man a battere Avatar - La via dell'acqua nel weekend al box-office?