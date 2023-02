Ant-Man 3, Cassie Lang negli Young Avengers? Kathryn Newton: 'Ancora non lo so'

Pochi giorni dopo le parole del produttore di Ant-Man 3 Stephen Broussard, che ha anticipato come Cassie Lang sarà sempre più centrale nel futuro del Marvel Cinematic Universe, l'interprete del personaggio Kathryn Newton ha risposto ad alcune domande relative ad una sua possibile apparizione in un film dedicato ai Giovani Vendicatori.

Nei fumetti, Cassie Lang è stata un membro degli Young Avengers, la 'sotto-formazione' degli Avengers che con molta probabilità arriverà in futuro sul grande schermo. Durante la sua ultima apparizione al Late Night with Seth Myers, la Newton (che debutterà nel MCU con Ant-Man and The Wasp: Quantumania) ha dichiarato:

"Non lo so, voglio dire, tipo, cosa? La cosa fantastica è stata realizzare questo film, che è stato il miglior progetto della mia vita, e anche se sarò abbastanza fortunata da fare un altro film Marvel, niente supererà il poter lavorare con Paul Rudd ogni giorno. Mai. Non lo so".

Parlando proprio degli Young Avengers, recentemente Stephen Broussard ha dichiarato: "Gran parte della Fase Quattro ha riguardato l'introduzione della prossima generazione di eroi e la presentazione di nuovi personaggi. Penso che sia questo uno dei temi che la prossima generazione ci ricorda costantemente, e cioè che dopo di noi ci saranno altri ad ereditare ciò che abbiamo fatto. Penso sia un argomento eccitante da esplorare con Cassie, o con uno qualsiasi dei nuovi personaggi, come Kate Bishop ad esempio.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà nelle sale italiane il prossimo 15 febbraio.